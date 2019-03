Minderjarige jongen in rug gestoken bij vechtpartij in Haarlem

Hij werd door een leeftijdsgenootje in de rug gestoken. Dat gebeurde donderdag rond 17.30 in de Edward Jennerstraat in Haarlem, zo meldt NH Nieuws. De jongen is naar het ziekenhuis overgebracht. Bij de vechtpartij waren volgens de politie zes jongeren betrokken. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Een woordvoerder van de politie heeft aan het Haarlems Dagblad laten weten dat de jongens tussen 14 en 16 jaar oud zijn.