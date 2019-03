Met een slok op de tuin in

Omstreeks 17.30 uur kreeg de politie melding van een ongeval op de Deken Zondaglaan. Ter plaatse trof de politie een auto aan in de voortuin van een woning. Uit een eerste onderzoek bleek dat de bestuurder van de auto over de Deken Zondaglaan had gereden. Hierbij slingerde hij hevig en had bijna de hele breedte van de rijbaan nodig. Bij een van de stuurbewegingen van de man was hij naast de rijbaan gekomen en via een heg een voortuin ingereden.

De man bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies maar liefst 905 ug/l. Dat is ruim vier maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd.