Man (83) omgekomen bij verkeersongeval

Rond 08.50 uur reed het slachtoffer, een 83-jarige inwoner van Emmeloord, over de Kuinderweg in de richting van Emmeloord. Ter hoogte van Uiterdijkenweg raakte de man van de weg af en kwam tot stilstand in de naastgelegen sloot. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en bevrijdden de bestuurder en zijn 82-jarige passagiere, eveneens een inwoonster uit Emmeloord, uit de auto. De bestuurder was er ernstig aan toe en werd nog gereanimeerd. Dit mocht echter niet meer baten en hij overleed ter plaatse. Zijn passagiere werd voor nader medisch onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Onwel geworden

De VOA (verkeersongeval analyse) en het TVT (tactisch verkeersteam) deden onderzoek naar de toedracht. Hierbij bleek dat het slachtoffer vermoedelijk tijdens het rijden onwel is geworden en daardoor van de weg is geraakt.