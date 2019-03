Hennepkwekerij ontdekt en meerdere wapens aangetroffen

De politie heeft woensdagavond 27 maart een hennepkwekerij ontdekt in een garagebox aan de Graan Voor Visch in Hoofdorp. Ook zijn er meerdere (vuur)wapens aangetroffen. Deze heeft de politie in beslag genomen en meegenomen voor onderzoek.