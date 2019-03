Automobilist aangehouden na poging inrijden op agent

Een 27-jarige man uit Beverwijk is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.15 uur aangehouden op de Hoflaan.

Agenten die horecatoezicht hielden zagen een auto met hoge snelheid over de Maerelaan rijden.

Een van de agenten zag dat het voertuig recht op hem afkwam en kon nog net opzij springen waardoor de auto hem op een haar na mistte. De bestuurder reed met eveneens hoge snelheid weg. Hij werd door andere agenten gezien toen hij het centrum uit kwam rijden. De achtervolging werd ingezet. De bestuurder reed zo hard dat hij op de Hoflaan uit de bocht vloog en tegen een lantaarnpaal botste. Hij werd staand naast zijn auto aangetroffen en ging ervandoor toen hij de agenten zag. De 27-jarige man werd in de bosjes bij de voetbalvelden aangetroffen. Hij had wat verwondingen aan zijn hoofd en werd nadat hij door ambulancepersoneel was nagekeken overgebracht naar het politiebureau. Hij is aangehouden voor het rijden onder invloed en voor gevaarlijk rijgedrag.