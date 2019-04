Betrokkenheid Nederlands bedrijf onderzocht witwasconstructie 1 miljard

Verdenking witwassen

'Zij worden ervan verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. 'Vrijdag zijn de drie aangehouden functionarissen voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam', aldus het OM.

Energie- en petrochemische sectoren

De opdrachtgever uit India betreft een bedrijf dat actief is in energie- en petrochemische sectoren. Dit bedrijf was vanaf 2006 betrokken bij het aanleggen van een gaspijpleiding in India. Het Nederlandse bedrijf fungeerde als inkoopkantoor. Via dit Nederlandse bedrijf zijn over heel de wereld materialen en diensten ingekocht voor het gaspijpleidingproject. De kosten van de geleverde materialen en diensten zijn door het Indiase bedrijf doorberekend aan de gasafnemers en consumenten in India.

‘Factuurverdubbelaar’

Het vermoeden is dat het Nederlandse bedrijf is gebruikt om de facturen van de geleverde materialen en diensten door bedrijven op te hogen. Het bedrijf fungeerde als zogenaamde ‘factuurverdubbelaar’. Hierdoor kon het bedrijf in India twee maal de kosten van de materialen en diensten declareren bij de gasafnemers.

Winst afgeroomd

De “winst” die hiermee verdiend werd, werd via het Nederlandse bedrijf vervolgens afgeroomd. Dit werd gedaan door vermoedelijk valse verzekeringscontracten af te sluiten. De verzekeringen zouden zogenaamd zijn afgesloten om risico’s van de materiaalinkoop af te dekken, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het Nederlandse bedrijf die risico’s ook daadwerkelijk liep. De afgeroomde winst is vervolgens via een woud aan bedrijven en structuren – in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben – terechtgekomen bij een onderneming van de Indiase opdrachtgever in Singapore.

Witwassen in georganiseerd verband

De voormalige functionarissen wordt valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband verweten. Deze functionarissen zouden voor hun betrokkenheid bij de internationale witwasconstructie een vergoeding hebben ontvangen van circa 10 miljoen USD.

Boekenonderzoek Belanstingdienst

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij het Nederlandse bedrijf. In november 2017 is het bedrijf van de afgelopen dinsdag aangehouden functionarissen doorzocht door de FIOD. Er is toen administratie in beslag genomen.

Witwassen ernstig

Het faciliteren van witwassen van miljarden euro’s uit het buitenland door Nederlandse bedrijven is ernstig. Werkzaamheden en adviezen door zogeheten facilitators hebben de aandacht van de Nederlandse overheid. Door het behulpzaam zijn bij witwassen stel je criminelen in staat om het geld verdiend in de onderwereld, zogenaamd legaal te gebruiken in de bovenwereld.

Burgers India de dupe

In deze casus hebben Nederlandse bedrijven vermoedelijk een Indiase opdrachtgever geholpen met het witwassen van vermoedelijk illegale verdiensten. Burgers in India zijn hier waarschijnlijk de dupe van geworden. In India worden kosten voor de productie van gas doorgerekend aan consumenten. Indien de kosten voor de aanleg van de infrastructuur hoger zijn, moet er meer betaald worden voor het geleverde gas.