Gezin in woning overvallen

Een onbekende man is de woning aan de Margrietstraat binnengedrongen en heeft de bewoners bedreigd. Hij eiste geld. Na enkele minuten is de man zonder buit het huis uit gevlucht en richting de Anjerstraat weggerend. De recherche heeft de zaak in onderzoek. De slachtoffers worden op dit moment gehoord en later op de dag zal ook een buurtonderzoek gehouden worden.