Datalek bij Jeugdzorg Midden-Nederland

Bureau Jeugdzorg Utrecht is ernstig in verlegenheid gebracht nadat duizenden dossiers van cliënten op straat kwamen te liggen. In de dossiers, die in handen zijn van RTL Nieuws, is uiterst gevoelige informatie te lezen over psychische stoornissen en details over seksueel misbruik.

In 2015 veranderde Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn naam in Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE). De oude website werd drie jaar later offline en zou normaal gesproken beveiligd moeten worden afgesloten. De organisatie verlengde de domeinnaam van de website niet en kwam hierdoor vrij op de markt.

Voor 10 euro per jaar werd de domeinnaam aangekocht door de klokkenluiders. De organisatie stuurde nog steeds informatie door aan e-mailadressen van de vervallen domeinnaam en dus in verkeerde handen terecht kwamen.

Paul Janssen, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland zegt tegenover het RTL Nieuws: ‘Dit is het ergste wat ons kan overkomen. We werken met kwetsbare gezinnen die verwachten dat ze bij ons in veilige handen zijn. Het spijt me dat we dat niet hebben waargemaakt, en ik wil oprecht mijn excuses aanbieden omdat ze zich bij ons vertrouwd voelden.’