Cel geëist tegen vader en zoon voor dodelijke straatrace Loosdrecht

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor het Gerechtshof in Leeuwarden gevangenisstraffen van vier en één jaar geëist tegen een vader en zijn zoon. Bovendien vindt het OM een rijontzegging van vijf en drie jaar passend voor verdachten.

Vrouw (19) omgekomen

Voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Loosdrecht, waarbij een 19-jarige vrouw overleed, legde de rechtbank in Lelystad op 17 november 2017 aan de 56-jarige hoofdverdachte al een gevangenisstraf van vier jaar op. De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), sluit met zijn eis aan bij dit vonnis.

Medeverantwoordelijk

De 35-jarige zoon kreeg van de rechtbank in Lelystad een werkstraf van 100 uur. Hij werd vrijgesproken voor het medeverantwoordelijk zijn voor het ongeval en de dood van de vrouw. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij wel (mede)verantwoordelijk moet worden gehouden en ging in hoger beroep. Ook beide verdachten wilden dat deze zaak nog een keer zou worden bekeken.

Hoge snelheid

Op 16 maart 2016 rijden verdachten in een mini en een Porsche met hoge snelheid achter elkaar aan. Op de Nieuw-Loosdrechtsedijk rijdt de voorste auto, de Porsche die bestuurd wordt door de hoofdverdachte, tegen de uit een uitrit komende auto met daarin het 19-jarige slachtoffer. Zij overlijdt twee weken na het ongeluk aan haar verwondingen.

Verkeersvandalisme

De AG bestempeld het gedrag van verdachten als roekeloos en spreekt van verkeersvandalisme. 'Allerlei elementaire verkeersveiligheidsregels zijn bewust aan de laars gelapt en andere weggebruikers nodeloos in gevaar gebracht. Dergelijk gedrag is onacceptabel en verdient stevig te worden bestraft.'

Onder invloed

Uit onderzoek blijkt dat de Porsche op een 50 km-weg rond de 160 km/uur heeft gereden. De Mini reed tussen de 200 en 300 meter achter de Porsche op het moment van het ongeval; beide verdachten hadden gedronken. Het is niet de eerste keer dat de hoofdverdachte rijdt onder invloed, hij is daarvoor al meerdere keren bestraft.

Lomp en onbezonnen

Volgens de AG is er sprake geweest van lomp en onbezonnen scheuren over de weg. 'Dergelijk gedrag ligt ver buiten de orde van het normale verkeer over de weg. Uit de wijze van rijden blijkt dat de verdachten zich niet hebben bekommerd om de risico´s van hun weggedrag voor andere weggebruikers.'

Onderlinge dynamiek

In het hoger beroep draait het wat het OM betreft vooral om het aantonen van de medeverantwoordelijkheid van de zoon. De AG vindt dat er sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking tussen vader en zoon, waarbij helder moet zijn geweest dat het gedrag gevaar oplevert. 'Uit de bewijsmiddelen blijkt van een gezamenlijke tocht van beide verdachten naar de plaats van de botsing, waarbij hoge tot zeer hoge snelheden worden aangehouden. Het gaat daarbij om een onderlinge dynamiek waarin het in gezamenlijkheid komt tot gevaarlijk weggedrag.'

Besef van schuld

Aan het begin van de zitting van vandaag hebben verdachten een verklaring afgelegd waarin zij aangeven de verantwoordelijkheid voor het ongeval en de dood van het slachtoffer op zich te nemen. De AG hecht geen waarde aan deze verklaring, omdat hij denkt dat hiermee alleen wordt geprobeerd een lagere straf te krijgen. 'De proceshouding van verdachten in eerste aanleg en ook nog op de regiezitting in hoger beroep was om te huilen. Het nemen van verantwoordelijkheid, besef van schuld, berouw en spijt moet meer zijn dan alleen maar het afleggen van een verklaring ter zitting in hoger beroep.'