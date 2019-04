Sissy-Boy overgenomen door familiebedrijf Termeer

Familiebedrijf

Sissy-Boy wordt hierdoor opnieuw onderdeel van een familiebedrijf, zoals het in 1982 ooit begonnen is. En dat is goed nieuws. 'Want familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie willen we de kracht en de potentie die in het merk zit opnieuw de juiste voedingsbodem bieden', aldus CEO Ward Termeer.

Life designed by Sissy-Boy

Sissy-Boy heeft een grote toegevoegde waarde in de winkelstraat. Al meer dan vijfendertig jaar staat het merk voor inspiratie en brengt het haar klanten een breed scala aan producten oftewel: Life designed by Sissy-Boy. De afgelopen jaren heeft voor Sissy-Boy in het teken gestaan van groei: met 45 winkels in de Benelux is het een merk met Nederlandse roots en een mondiale levenshouding. Belangrijk is dat Termeer de kern van het merk verder wil versterken binnen zijn familiebedrijf. Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden. De komende tijd zal hier duidelijkheid over komen.

Familiebedrijf Termeer

Ward Termeer mag zich de vierde generatie noemen van het bedrijf Termeer Groep. Sacha is de merknaam waaronder de winkels van de familie Termeer al sinds 1909 de modewereld bedienen. Door de schoenenmerken Sacha en Manfield aan te vullen met een krachtig mode- en lifestylemerk als Sissy-Boy versterkt het bedrijf zijn positie in het Nederlandse retaillandschap. De overname van Sissy-Boy is een logische stap binnen de strategie van Termeer en leidt tot een sterke fashion & lifestyle formule.

Klantbeleving

Het familiebedrijf van Termeer kent een rijke geschiedenis met een passie voor mode en vooruitstrevend ondernemerschap. In de veranderende markt, de groei van online winkelen, zal Sissy-Boy een belangrijke rol spelen. 'Retail draait meer dan ooit om klantbeleving en de klant verrassen met je producten en service. Sissy-Boy is daar een duidelijk voorbeeld van. Een prachtig merk, met een duidelijk verhaal en vanaf vandaag weer een mooie toekomst.', aldus Ward Termeer.