Zondag 14 april gaan de parkeertarieven in Amsterdam omhoog

In het centrum kost parkeren vanaf 14 april 7,50 euro per uur. Nu is dit nog 5 euro. Ook de tarieven in de gemeentelijke parkeergarages gaan omhoog. Parkeren in de parkeergarage blijft wel goedkoper dan parkeren op straat. Het stadsbestuur wil de binnenstad voor een groot deel autoluw maken. Verhoging van de parkeertarieven helpt hierbij.

Ruimte

Er is meer behoefte aan groen en plekken om te spelen. Parkeren op straat kost veel ruimte. Om de stad leefbaar te houden moeten bezoekers en Amsterdammers het openbaar vervoer meer gebruiken. En natuurlijk de fiets.

Noodzakelijk

Vooral de binnenstad lijdt onder het verkeer. De smalle straten zijn niet gemaakt voor de auto. Daarom gaan juist daar de parkeertarieven omhoog. Een verhoging waar niet iedereen blij mee zal zijn, maar die wel nodig is. Ook in andere stadsdelen gaan de tarieven omhoog.

Bezoek mag langer met korting parkeren

Bezoekers mogen vanaf 14 april langer met korting parkeren dan nu het geval is. De bezoekersregeling wordt verruimd naar maximaal 40 uur per maand in de stadsdelen waar nu nog 10 uur of 30 uur korting geldt. Bewoners kunnen hun bezoek dus meer uren per maand met 50 procent korting laten parkeren.

Investeren in bereikbaarheid

Het parkeren levert elk jaar zo’n 200 miljoen euro op. 32 miljoen gaat op aan de kosten voor controles op straat. Het overgrote deel wordt gestort in het mobiliteitsfonds. Dit geld is voor verbetering van het wegennet en de openbare ruimte. Dus ook voor speelplekken en groen.

Nieuwezijds Voorburgwal

Het autoluw maken van de Nieuwezijds Voorburgwal Zuid is zo’n project dat wordt betaald uit het mobiliteitsfonds. Daar komt meer ruimte voor tram, fiets en voetganger. Ter hoogte van de Postzegelmarkt komt een parkje met bomen en een fontein. Dat wordt een speelplek voor kinderen en het regenwater wordt beter opgevangen. Zo komen de opbrengsten van parkeren uiteindelijk de leefbaarheid van de buurt ten goede.