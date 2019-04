Celstraf geëist wegens verspreiden opruiende jihadistische propaganda

Het internet is in de jihadistische beweging niet meer weg te denken als rekruterende factor. Er wordt gebruik gemaakt van ‘een gevaarlijke mix van oorlogsretoriek en kennelijk inspirerende religieuze voorstellingen’. “Het enge van opruiing is dat niet kan worden uitgesloten dat anderen worden geïnspireerd tot terroristische misdrijven met als uiterste geval het plegen van een aanslag”, aldus de officieren vanmiddag in hun requisitoir.

De verdachte werd in juli 2018 door de politie aangehouden op verdenking van opruiing tot het plegen van terroristische misdrijven. Hij kwam in beeld in een onderzoek naar minderjarige jongens die kanalen op social media beheerden met afbeeldingen, geschriften en video’s waarin werd opgeroepen werd tot gewelddadig optreden tegen het gezag en de verheerlijking van IS. Een van deze verdachten is begin dit jaar door de kinderrechter tot jeugddetentie veroordeeld, de andere minderjarige verdachte zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Tijdens de eerste pro formazitting in oktober 2018 schorste de rechtbank – ondanks het verzet van het OM daartegen - de voorlopige hechtenis van de verdachte wiens strafzaak vandaag inhoudelijk werd behandeld. Tijdens de zitting in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp hebben de officieren acht filmpjes - een selectie van het bewuste beeldmateriaal - laten zien. In een filmpje waarin diverse wapens zijn te zien wordt opgeroepen om geld over te maken voor de gewapende strijd, in een ander filmpje is een jong kind te zien dat met een Kalasjnikov schiet. Een derde filmpje over de oorlog tegen ongelovigen toont verminkte lichamen en het doorsnijden van een keel.

De officieren: “Verdachte heeft gedurende een aanzienlijke periode sterk opruiende filmpjes, afbeeldingen en teksten gedeeld met zijn volgers. Deze jihadistische propaganda van IS roept op tot het op gewelddadige wijze omverwerpen van bestaande regimes en tot de gewapende strijd tegen de ongelovigen. Een groot deel van deze filmpjes laat onder meer zien dat IS bij zijn streven om het ‘kalifaat’ in stand te houden zelfmoordaanslagen pleegde, martelaars openbare executies van ongelovigen uitvoerden en de lichamen van de ongelovigen als een soort van trofee dienden. De terroristische misdrijven die zijn getoond in de video’s zijn zeer ernstig en erop gericht staatsstructuren te vernietigen, de bevolking zeer ernstige vrees aan te jagen en anderen te inspireren zich aan te sluiten bij de gewapende strijd.”