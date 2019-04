Politie vindt 450 kilo cocaïne in verborgen ruimte

De politie ontdekte woensdagochtend bij een controle van een auto een verborgen ruimte met daarin ongeveer 450 kilo cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Een 40-jarige man uit Utrecht is aangehouden en zit vast.

Het onderzoek is gestart nadat er bij de politie informatie binnenkwam over een bestelwagen met daarin mogelijk een verborgen ruimte met verdovende middelen. De politie trof op de Vredenoordlaan in Rotterdam een witte bestelbus aan hield de vermoedelijke eigenaar van de bus aan. De man zit nog vast. De auto is weggesleept en meegenomen voor verder onderzoek. Dit leidde tot de ontdekking van een verborgen ruimte. De politie trof 450 in plastic gesealde pakketten van ongeveer een kilo aan, in totaal bleek het te gaan om ongeveer 450 kilo cocaïne.

Specialisten van de politie eenheid Rotterdam ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes in voertuigen. In een groot deel van de verborgen ruimtes ligt vaak cash geld, drugs of een wapen. De eigenaar van een auto moet zijn voertuig inleveren en krijgt deze pas terug wanneer hij de auto weer in originele staat heeft laten terugbrengen. Het Openbaar Ministerie en de politie werken nauw samen om garages die deze ruimtes inbouwen aan te pakken.