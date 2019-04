Steekpartij in Hoofddorp

Op het Doeverenplein in Hoofddorp is donderdagavond iemand neergestoken

Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk gaat het om een jongen, zo meldt NH Nieuws donderdagavond.

Het slachtoffer werd voor de Johnny's Burger Company neergestoken. Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog onduidelijk. Het plein is afgezet en de politie doet onderzoek.