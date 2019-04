Lichtmast omver gereden in Eindhoven

Op de Karel de Grotelaan in Eindhoven is vrijdag aan het begin van de middag een ongeval gebeurd. Een automobilist botste door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal rechts van de weg.

Hoofdwond

De politie heeft de rijbaan vrijgemaakt en verklaringen opgenomen. Een toevallig passerende ambulance keek naar de hoofdwond van de bestuurder. De auto raakte zwaar beschadigd. Of er nog een tweede persoon in het voertuig heeft gezegen ten tijde van de botsing is niet duidelijk. Het ongeval trok veel bekijks van voorbijgangers.