Hakselaar raakt van de weg in Oirschot

De Geeneindseweg in het buitengebied van Oirschot is zaterdag geblokkeerd geweest nadat een hakselaar tegen een boom reed en zwaar beschadigd raakte.

De brandweer werd gealarmeerd gezien de zwaar beschadigde machine olie lekte. Zelf was men al bezig het gevaarte daar weg te krijgen maar dit was een flinke klus. Ook de politie kwam ter plaatse. De boom raakte zichtbaar beschadigd, veel schors zat er plaatselijk niet meer op de stam. Waardoor de bestuurder van de weg raakte is niet bekend, voor zover bij ons bekend raakte niemand gewond.