Vrouw (19) overleden na eenzijdige aanrijding A28

In de nacht van zondag op maandag is de bestuurster van een auto bij een verkeersongeval bij Staphorst op de A28 richting Zwolle om het leven gekomen. Dit meldt de politie maandag.

Over de kop geslagen

'Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Deventer. De vrouw reed in haar auto en raakte door nog onbekende oorzaak de vangrail. De auto is vervolgens over de vangrail geschoten en op de kop in de berm terecht gekomen', aldus de politie.

Twee inzittenden

In de auto zaten twee personen. De bijrijder, een 24-jarige vrouw uit Leiden, is gewond geraakt. Het team Verkeersongevallenanalyse van de politie heeft een onderzoek ingesteld. Twee rijstroken zijn enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek en het vrijmaken van de rijbaan.