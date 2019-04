Vergoedingen en contractontbinding voor piloten Ryanair

Ryanair moet 8 piloten vergoedingen betalen tussen ruim 380.000 en 480.000 euro. De arbeidsovereenkomst tussen de partijen wordt bovendien per 1 mei a.s. ontbonden. Dit besliste de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant zojuist.

De piloten stellen dat Ryanair niet langer kan verwachten dat de piloten hun dienstverband voortzetten. Ze willen dat de rechter hun contract daarom ontbindt. Daarnaast vragen ze vergoedingen van ongeveer één miljoen euro per persoon. Ryanair verzet zich niet tegen het verzoek van de piloten om de contracten te ontbinden, maar wil hen geen geld betalen.

De piloten waren al een tijd over een cao in onderhandeling met Ryanair. In augustus 2018 raakten die onderhandelingen in een impasse waarna het personeel 2 collectieve stakingen uitriep. Een aantal dagen na de laatste staking kondigde Ryanair aan dat zij de basis in Eindhoven per 5 november 2018 sluit. De piloten kregen vervolgens een brief waarin zij werden geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden. Ze konden kiezen uit 6 andere bases of uit een contract waarmee ze iedere 3 maanden een nieuwe basislocatie zouden krijgen (‘mobile pilot’). De piloten moesten hun voorkeur binnen 3 dagen opgeven.

Omdat de piloten met deze handelwijze niet konden instemmen, stapten ze in oktober 2018 naar de rechter. Een dag voor dit kort geding kregen de piloten bericht dat Ryanair had besloten hen alle 8 in te zetten als ‘mobile pilot’. De voorzieningenrechter oordeelde op 1 november onder meer dat Ryanair de piloten niet zonder hun toestemming mocht overplaatsen en dat de maatschappij het loon moest blijven doorbetalen. Diezelfde dag diende Ryanair bij het UWV een collectieve ontslagaanvraag in voor de piloten. Die aanvraag werd in maart 2019 geweigerd. Volgens het UWV is - kort gezegd - onvoldoende aannemelijk geworden dat de sluiting van de basis in Eindhoven was ingegeven door bedrijfseconomische omstandigheden.

Standpunten piloten en Ryanair

De piloten stellen dat Ryanair hen heeft geïntimideerd door erop aan te dringen niet te gaan staken. Het bedrijf dreigde daarbij met een reorganisatie en sluiting van de basis in Eindhoven. Uiteindelijk besloot Ryanair die sluiting door te zetten. Dit had volgens de piloten niet mogen gebeuren omdat voor sluiting geen bedrijfseconomische reden was. Dit alles maakt dat Ryanair ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zo stellen de piloten. Ryanair stelt dat zij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten. Volgens de luchtvaartmaatschappij mocht zij de basis in Eindhoven sluiten vanwege bedrijfseconomische redenen en zou er geen sprake zijn van intimidatie van de piloten.

Oordeel rechter

De kantonrechter oordeelt dat de contracten van de piloten kunnen worden ontbonden. De piloten en Ryanair zitten namelijk in een impasse waardoor er geen perspectief bestaat op een zinvolle voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Ook hebben de piloten recht op een vergoeding. De stelling van Ryanair dat de basis in Eindhoven is gesloten om bedrijfseconomische redenen is ongeloofwaardig. Bovendien oefende Ryanair op verschillende manieren en op meerdere momenten ongeoorloofde druk uit op de piloten. Ook gaf het bedrijf onvoldoende onderbouwde en/of niet-consistente redenen voor besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de piloten. Ryanair veroorzaakte daarmee een ernstig verstoorde arbeidsverhouding die ertoe heeft geleid dat de piloten mogen stellen dat zij hun werkzaamheden niet meer op een normale manier kunnen uitoefenen.

Ryanair heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen. En de onwerkbare situatie is Ryanair’s schuld. Daarom hebben de piloten recht op een compensatie voor de schade. De kantonrechter bepaalt dat Ryanair 6 piloten een vergoeding moet betalen van 350.000 euro. Een andere piloot moet 400.000 euro krijgen omdat duidelijk is dat het voor hem moeilijk is een andere vergelijkbare baan te vinden. De laatste piloot krijgt 425.000 euro, omdat hij vanwege zijn leeftijd en het senioriteitsbeleid in de luchtvaart vermoedelijk niet meer in aanmerking zal komen voor een functie als gezagvoerder. Daarnaast moet Ryanair de piloten ieder een transitievergoeding betalen, variërend tussen ruim 33.000 en 84.000 euro.