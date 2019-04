Opnieuw aanhoudingen in overvalszaken KFC Almere

In het onderzoek naar de overvallen op de KFC in Almere Buiten zijn er twee jongens aangehouden. Op woensdag 24 april is een 17-jarige jongen en een 16-jarige jongen uit Almere ingerekend. Eerder werd al een 17-jarige jongen uit Almere aangehouden in Purmerend.