Zeven rijbewijzen ingevorderd na illegale straatrace

De politie heeft woensdagavond 24 april in Amsterdam van zeven bestuurders het rijbewijs ingevorderd. Zij namen deel aan een illegale straatrace op de Siciliëweg en de Australiëhavenweg.

De politie krijgt wel vaker meldingen van vrachtwagenchauffeurs en ondernemers over het fenomeen ‘straatraces’ in het Westelijk Haven gebied. Medewerkers van Team Water Havens en Team Hoofdwegen constateerden gisteravond zelf rond 18.00 uur dat er daadwerkelijk een straatrace plaatsvond. Naast het onrustige verkeersbeeld draagt dit verkeersgedrag bij aan een onveiligheidsgevoel. De politie heeft hiertegen al eerder opgetreden.

De deelnemers maakten onder andere wheelie’s met motoren en trikes en reden hard over alle rijstroken van de Australiëhavenweg. Overige weggebruikers hadden hier zichtbaar last van. Eén van de betrokkenen hield zelfs het verkeer op met een auto, kennelijk om een ruimte te creëren voor het maken van een filmpje. Tegen de zeven overtreders is proces-verbaal opgemaakt voor het verkeersgevaarlijke gedrag en zijn hun rijbewijzen ingevorderd. De officier van justitie gaat beslissen wat er met deze rijbewijzen gaat gebeuren.