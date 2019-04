Gewonde bij steekpartij in Groningen

Rond 19.30 uur kreeg de politie de melding van een steekpartij in een woning aan de Bareweg. Hulpdiensten troffen ter plaatse een gewond persoon aan die met een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht.

De politie kon direct een verdachte aanhouden. Hij zal worden gehoord over zijn rol bij het steekincident.

Direct werd een onderzoek insteld in en om de woning. In een put werd het vermoedelijke steekwapen aangetroffen. Deze zal op sporen worden onderzocht.

De woning waar het een en ander zich afspeelde was door de gemeente een half jaar gesloten op basis van de opiumwet

