Camera's op toiletten in Nijmeegse horeca

Hoewel dit niet is toegestaan hangen er bij meerdere horecagelegenheden in Nijmegen camera’s op het toilet. Bij één etablissement was een camera zo opgehangen dat geslachtsdelen van bezoekers waren te zien.

Woordvoerder Pauline Gras van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het verboden is om te filmen op het toilet. De Gelderlander deed een rondgang bij twintig uitgaansgelegenheden in het centrum van Nijmegen en trof er in vijf camera’s op het toilet. Bij drie van de vijf waren zelfs de plasbakken in beeld.

In Arnhem werden acht zaken bezocht voor het onderzoek, maar hier hingen geen camera’s