Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor vervaardigen crystal meth

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft aan twee verdachten 4 jaar gevangenisstraf opgelegd. Ze zijn veroordeeld voor het op grote schaal vervaardigen van methamfetamine, ook wel bekend als ‘crystal meth’, in een loods in Zuidlaren. Beide verdachten waren aanwezig op het moment dat de politie de loods binnenviel.

Grote hoeveelheid ‘crystal meth’

Op 6 april 2018 is de politie binnengevallen in een loods in Zuidlaren waar een actief drugslaboratorium werd aangetroffen. Er werd methamfetamine vervaardigd. De twee verdachten waren op dat moment aanwezig in de loods. Zij konden geen plausibele verklaring leveren voor hun aanwezigheid. Van de drug, die ook wel bekend staat onder de naam crystal meth werd in de loods een grote hoeveelheid aangetroffen.

Uitspraak tegen twee van drie hoofdverdachten

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen twee van de drie hoofdverdachten. Een derde hoofdverdachte heeft zichzelf van het leven beroofd tijdens zijn voorlopige hechtenis. De rechtbank heeft bewezen geacht dat beide overige verdachten betrokken zijn geweest bij de productie van methamfetamine en verantwoordelijk zijn voor de grote hoeveelheid aangetroffen drugs en grondstoffen. Een van de verdachten ontkende betrokken te zijn geweest bij de exploitatie van het laboratorium. De andere verdachte zweeg over zijn betrokkenheid. Beide verdachten waren echter aanwezig in het drugspand op het moment dat de politie binnenviel. Beiden hadden geen plausibele verklaring voor hun aanwezigheid daar. Bovendien is van één verdachte DNA aangetroffen op een handschoen, die bij het productieproces was gebruikt. Het DNA van beide verdachten werd aangetroffen op een mondkapje dat werd gevonden in de huurauto van de tweede verdachte. Op dat mondkapje zaten ook de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van methamfetamine.

Uitspraak

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat ze op geen enkele wijze een aannemelijk verklaring hebben gegeven voor hun aanwezigheid in het lab en de voornoemde DNA matches. Er werd op grote schaal een zeer gevaarlijke en zeer verslavende drug geproduceerd. De rechtbank heeft de officier van justitie gevolgd in haar eis en voor beide verdachten 4 jaren gevangenisstraf opgelegd met aftrek van de tijd dat de verdachten al vast zaten.