Viering Dag van de Arbeid in Amsterdam

In de hoofdstad kwamen vandaag ruim 4000 mensen bijeen om de Dag van de Arbeid te vieren.

De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks gevierd op 1 mei. Hierbij wordt de strijd om betere arbeidsomstandigheden te vieren. Dit wordt niet alleen in Nederland gevierd, ook in andere landen. In bijvoorbeeld Frankrijk zijn bedrijven en winkels gesloten.

Een woordvoerder van het FNV zegt tegenover AT5: 'We gaan vandaag de straat op voor een socialer Nederland: voor een eerlijk loon, meer vaste contracten en een fatsoenlijk pensioen' ‘