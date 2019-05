Dodge Ram gaat in vlammen op

Een 15-jaar oude Doge Ram is zaterdagavond in brand gevlogen op de N34 tussen Gasselte en Gieten.

De bestuurder had in beginsel niet in de gaten dat de auto in brand stond, maar werd door het tegemoetkomende verkeer met lichtsignalen gewaarschuwd. De man zag toen rook uit zijn auto komen.

De auto kon nog aan de kant worden gezet en beide inzittenden konden het voertuig verlaten. De brandweer ging omzichtig te werk omdat er een gastank in de auto aanwezig was.

Het is onduidelijk waardoor de auto in brand is gevlogen.