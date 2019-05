ISD-maatregel voor hardleerse Hilversumse oplichter

Een 31-jarige man uit Hilversum moet zich verplicht laten opnemen in een inrichting voor stelselmatige daders voor de maximale duur van twee jaar. De rechtbank Midden-Nederland legt de man de zogenoemde Inrichting Stelselmatige Daders-maatregel (ISD) op voor een viertal oplichtingen in de gemeente Wijdemeren.

Zichzelf buitengesloten

De modus operandi van de man was telkens hetzelfde. Hij vertelde een verhaal dat hij in de buurt woont en dat hij zichzelf buitengesloten had. Hij vroeg vervolgens of hij een klein bedrag, dat uiteenliep van 20 tot 50 euro, van hen kon lenen. Met het geld wilde hij een (trein)reis naar een bekende van hem bekostigen om de reservesleutel op te halen. In één geval heeft de man zelfs een kopie van zijn rijbewijs achtergelaten. De man gaf telkens een vals adres op en beloofde de slachtoffers het geld snel terug te betalen. Geen van de vier slachtoffers is door de verdachte terugbetaald.

ISD-maatregel

De man is de afgelopen jaren vaker veroordeeld voor soortgelijke feiten. Volgens de deskundige van de reclassering is de kans op herhaling groot. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Een voorwaardelijke ISD-maatregel of een taakstraf zou niet voldoende zijn om het herhalingsrisico aan te pakken. De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat de maat vol is en dat alleen een ISD-maatregel voldoende bescherming biedt aan de maatschappij.

Drie veroordeeld

Om een ISD-maatregel op te kunnen leggen, moet een verdachte in de 5 jaar voor het begane misdrijf ten minste 3 keer onherroepelijk veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf. De opgelegde straffen moeten geheel ten uitvoer zijn gelegd zijn.