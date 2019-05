Met 100.000 XTC-pillen op hoge snelheid door Voorburg

Het was een dollemansrit, die donderdagmiddag 22 november 2019 door de straten van het doorgaans zo rustige Voorburg. Toen de politie een Mercedes Vito-bus (die gesignaleerd stond) wilde aanhouden, trapte de 36-jarige bestuurder uit Zeist op het gaspedaal en reed met hoge snelheid in op een politieauto. Alleen doordat deze en nog een tegenligger op het laatste moment konden uitwijken, werd een ernstig ongeluk voorkomen. Toen de politie uiteindelijk bij het station het geparkeerde busje aantrof, vond zij daarin meer dan 100.000 XTC-pillen. Tegen de bestuurder eiste de officier vandaag vijf jaar cel.

De Zeistenaar had de huur van zijn leasebus al enige tijd niet betaald. Logisch dat de leasemaatschappij die dus terug wilde. Helaas bleek de man voor hen onvindbaar. Dus deed het bedrijf aangifte van verduistering en werd de bus gesignaleerd in de politiesystemen.

Zo doende ging er een ‘rood vlaggetje’ omhoog toen de bus die donderdag over de A12 richting Den Haag reed. De politie besloot de bus aan te houden en bij Voorburg van de snelweg af te leiden. In eerste instantie volgde de bus de politieauto richting een stopplek in Voorburg maar op het laatste moment ging de bestuurder er vandoor.

De politie zette de achtervolging in waarbij zij een snelheid van 116 kilometer per uur door de bebouwde kom klokte. Agenten zagen hoe verdachte met hoge snelheid over verkeersdrempels heen stuiterde. Een andere agent dacht op de Parkweg een blokkade op te werpen door zijn dienstauto – een Volkswagen Polo – dwars op de weg te plaatsen. De Mercedes Vito minderde echter geen vaart en alleen door op het laatste moment met de Polo weg te schieten, wist de agent een ernstig ongeluk te voorkomen.

Verderop moest een andere agent (die vrij was en toevallig in de buurt) door een ruk aan zijn stuur met zijn auto over de stoep rijden om aan de aanstormende bus te ontkomen. Ook hij en zijn dochter kwamen met de schrik vrij. Uiteindelijk werd de Zeistenaar aangehouden op het station van Voorburg. In de buurt werd ook de bus aangetroffen en daarin onder meer ruim 100.000 XTC-pillen.

De verdachte verklaart dat hij schulden heeft in de onderwereld en dat hij door ‘een grote jongen’ gedwongen werd de rit te maken. Hij was zich naar eigen zeggen ervan bewust dat hij een illegaal vrachtje vervoerde maar zegt niet te weten wat dat was. Dat verhoudt zich wat het OM betreft slecht tot de ruim 700 XTC-pillen die bij doorzoeking van zijn woning werden aangetroffen. Ook stelt de Zeistenaar dat hij '100 procent controle' had over zijn bus en dat er geen gevaar was voor de Voorburgers.

De officier van justitie vindt dat de man zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aan verduistering van de bus en het bezit van een grote hoeveelheid drugs, maar ook dat hij de verkeersveiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht. De bijna-aanrijdingen met de twee agenten legt zij ten laste als twee pogingen tot doodslag. Zij eist tegen de man dan ook een celstraf van vijf jaar. Tegen zijn bijrijder (die ook bij de man verbleef) eiste zij twee jaar cel. Hij moet onder meer, gezien de pillen in de woning van de bestuurder, volgens de officier hebben geweten dat de Zeistenaar strafbare dingen deed en is daarmee medepleger.