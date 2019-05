Vijftig woningen geselecteerd voor opkoop via Koopinstrument

Dit jaar hebben 76 woningeigenaren zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis van het beschikbare budget zijn 50 woningen in het aardbevingsgebied geselecteerd voor opkoop. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen start in opdracht van NCG binnenkort met het taxatie- en aankoopproces van deze woningen.

Eigenaren wiens woning in het aardbevingsgebied minstens 12 maanden openbaar te koop stond, konden zich tussen 25 februari en 24 maart 2019 aanmelden voor opkoop van hun woning. Van de 76 aanmeldingen voldeden er 62 aan de voorwaarden. Daarvan konden voor het beschikbare budget van 10 miljoen euro 50 woningen worden geselecteerd voor opkoop. De selectie is gemaakt op basis van de duur dat de woning openbaar te koop staat. Aanmeldingen waarbij sprake was van een verhuisnoodzaak kregen voorrang.

Reservelijst

Aanvragen die niet zijn geselecteerd, maar wel voldeden aan de voorwaarden, zijn op een reservelijst geplaatst. Als eigenaren van geselecteerde woningen alsnog hun woning op reguliere wijze verkopen komt daarmee budget vrij voor woningen op de reservelijst. Kort na de selectieronde gebeurde dit al bij twee geselecteerde woningen. Daardoor konden twee woningen die aanvankelijk op de reservelijst stonden alsnog worden geselecteerd voor opkoop. Momenteel staan er nog 12 woningen op de reservelijst.

Koopinstrument

Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren die moeite hebben om hun huis in het aardbevingsgebied te verkopen. NCG is in 2016 bij wijze van proef gestart met het Koopinstrument om deze eigenaren te helpen. In 2018 is daarop een meerjarig vervolg aangekondigd. Sindsdien zijn met het jaarlijkse budget van 10 miljoen euro 53 woningen opgekocht. Opgekochte woningen worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de versterkingsopgave of opnieuw te koop gezet. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen en beheren van de woningen.