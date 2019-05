Gemeentehuis Woudenberg in brand gestoken

Vrijdagavond woedde in het gemeentehuis van Woudenberg rond 23.30 uur een kleine brand. 'Deze was snel onder controle maar we gaan wel uit van brandstichting en zijn op zoek naar getuigen', zo laat de politie zaterdag weten.

Politieonderzoek

In de avond van 11 mei kreeg de brandweer melding van een brand in het gemeentehuis van Woudenberg. De brand woedde aan de zijde van het Beaufortpark op de begane grond van het pand. De brand was snel onder controle. De politie is gestart met een onderzoek.

Brandstichting

Op dit moment gaat de politie uit van brandstichting. Omstanders hoorden glasgerinkel en zagen vlak daarna een scooter wegrijden vanaf het gemeentehuis in de richting van De Schans.