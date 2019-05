Restaurant in Lauwersoog compleet uitgebrand

In Lauwersoog is dinsdagavond rond 19.30 uur een grote uitslaande brand uitgebroken in een restaurant aan de Zeedijk. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen.

Geen personen meer binnen

'We zijn met een aantal blusploegen opgeroepen voor een uitslaande brand in en restaurant in Lauwersoog. De brandweerposten uit Friesland en Groningen zijn ter plaatse. Er zijn geen personen meer binnen', zo laat de brandweer op twitter weten.

Veel rook

Ondanks dat de brandweer met meerdere blusvoertuigen heeft geprobeerd om de brand te blussen moet het pand als verloren worden beschouwd. Er komt veel rook vrij bij de brand, daarom is de N361 afgesloten tussen Anjum en Lauwersoog. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een onderzoek zal daar meer inzicht in moeten geven.

Update 21.30

De brandweer is rond 21.30 uur begonnen met nablussen. 'We hebben helaas niet veel kunnen redden aan het pand, de bovenverdieping is geheel afgebrand. Zodra de rookoverlasy voorbij is zal de weg weer worden vrijgegeven', aldus de brandweer.