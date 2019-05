'Tbs'er die man vermoorde, schond al drie keer verlofafspraak'

Michel B. (35) die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een man in Lelystad, was voordat hij in 2008 tbs kreeg opgelegd een draaideurcrimineel. Volgens De Telegraaf stond hij op de veelplegerslijst van het OM Noord-Nederland.

De krant kreeg inzage in justitiële documenten waaruit blijkt dat B. en waslijst aan gepleegde gewelds- en vermogensdelicten in Noord Nederland zou hebben. Daarnaast kampte hij met een verslavingsprobleem.

B. pleegde de moord op de 72-jarige man uit Lelystad tijdens zijn verlof die hij kreeg tijdens zijn tbs-behandeling. Dit ondanks dat hij in december drie keer een verlofafspraak schond. Hij werd in 2008 tot een jaar gevangenisstraf en tbs veroordeeld door de rechtbank in Leeuwarden omdat hij een ernstig zedendelict had gepleegd.