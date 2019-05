Proef handhaving negeren rood kruis

Vanaf 27 mei start langs de A28 bij Amersfoort een proef om intensiever te kunnen handhaven op het negeren van een rood kruis op de snelweg. Een slimme camera legt het rode kruis en het kenteken van de overtreder vast, zodat deze bekeurd kan worden. Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie bekijken de komende maanden of dit middel goed werkt en vaker ingezet kan worden.

Het negeren van rode kruizen op de snelweg is een risico voor de verkeersveiligheid. Een rood kruis staat bijvoorbeeld boven de weg als de spitsstrook gesloten is, vanwege een incident of omdat er werkzaamheden plaatsvinden. “Rode kruizen staan nooit voor niks boven de weg,” zegt David van Baarle, directeur wegverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat. “Ze staan er voor de veiligheid van de automobilisten zelf, onze weginspecteurs, andere hulpverleners en wegwerkers.”

Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie voeren daarom een proef uit met handhaving met behulp van een slimme camera. Zo wordt de pakkans groter, en daalt naar verwachting het aantal overtredingen. Deze camera legt zowel het rode kruis vast, als het voertuig van de overtreder op de gesloten rijstrook. Ook wordt er een filmpje van de overtreding gemaakt, zodat de situatie goed beoordeeld kan worden. Tijdens de proef leest een weginspecteur van Rijkswaterstaat met boa-status de beelden uit en wordt bij een geconstateerde overtreding een proces-verbaal uitgeschreven.

De slimme camera wordt op proef geplaatst langs de A28 bij Amersfoort. Van 27 mei tot en met 1 juli worden de beelden van de camera uitgelezen. De proef wordt na de zomer geëvalueerd. Rijkswaterstaat en het OM bekijken dan of deze vorm van handhaving op meer plekken ingezet kan worden.