Drietal aangehouden voor woningoverval

De politie in ’s-Hertogenbosch heeft dinsdagmorgen drie mannen op heterdaad aangehouden die verdacht worden van een vermoedelijke woningoverval.

Omstreeks 07.15 uur kreeg de politie de melding van lawaai vanuit een flatwoning aan de Rijnstraat. Bij aankomst van de agenten stond de voordeur open en kwamen net twee mannen naar buiten lopen en werden direct staande gehouden.

In de woning bleek een man met lichte verwondingen op de grond te liggen. Hierop zijn de twee verdachten aangehouden. Op de galerij werd een derde verdachte aangehouden.

De politie is op dit moment bezig met technisch onderzoek in de flat en er zal een buurtonderzoek gehouden worden. De drie verdachten zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld.