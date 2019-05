Twist tussen ongeduldige automobilist en wegwerkers

De automobilist was behoorlijk ontstemd over de afsluiting van de oprit en besloot uit te stappen om zijn woede op de wegwerkers te bekoelen. Ook enkele vrachtwagenchauffeurs scholden en tierden erop los. Het verkeer bij Vijfsluizen stond vast nadat de oprit richting de Beneluxtunnel tijdelijk was afgesloten. De oprit naar de A4 Beneluxtunnel was kort door Rijkswaterstaat afgezet nadat eerder op de snelweg een aanrijding was ontstaan tussen twee auto’s waarbij een gewonde is gevallen. Het verkeer vanuit Vlaardingen had extra veel pech omdat door dit incident de afsluiting nog meer tijd in beslag nam terwijl de rijksweg al weer vrijgegeven was.