Vier aanhoudingen na drugsvondst

Agenten hebben in een woning aan de Burgermeester Freijterslaan twee mannen en een vrouw aangehouden. In de woning werden verschillende soorten drugs, een ploertendoder en pepperspray gevonden.

De politie kwam bij de woning uit nadat ze op donderdag 23 mei rond 14.00 uur op de Wouwseweg een 19-jarige Roosendaler staande hadden gehouden. De man was opgevallen doordat hij met hoge snelheid reed. De dienders roken een henneplucht vanuit de auto komen en besloten de auto verder te doorzoeken. De man bleek een handelshoeveelheid hennep op zak te hebben. Uit een verborgen ruimte van een frisdrankfles kwam ook nog hasj tevoorschijn. De man is aangehouden.

Verder onderzoek

Kort na deze vondst besloot de politie een pand aan de Burgemeester Freijterslaan binnen te vallen. De verdachte had namelijk een sleutel van deze woning op zak. En het vermoeden bestond dat daar meer drugs aanwezig zou zijn. De woning werd onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Opdat moment waren er twee mannen (34 en 21 jaar oud) en een vrouw (22 jaar oud) aanwezig.

Drugs

In de woning vonden de agenten henneptoppen, honderden XTC-pillen, hasj, pepperspray, enkele honderden euro’s en een ploertendoder. Alles is in beslag genomen en de twee mannen en de vrouw die in het pand aanwezig waren zijn aangehouden en ingesloten. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.