Vrouw gewond na steekincident in opvang voor dak- en thuislozen

Donderdagavond is in een opvang voor dak- en thuislozen in Utrecht een vrouw gewond geraakt bij een steekincident. 'We hebben op verdenking van betrokkenheid een 28-jarige man aangehouden', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Politie gealarmeerd

Donderdagavond rond 22.30 uur werd de politie gealarmeerd in verband met een conflict in de opvang. Ter plaatse werd een vrouw aangetroffen met een steekwond. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd waar zij is behandeld aan haar verwonding. De verdachte kon direct worden aangehouden.