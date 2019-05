Volkert van der Graaf toch niet geëmigreerd, Wilders wil debat

Als reden gaf hij op dat hij wilde emigreren naar het buitenland. Het liefst een Europees land. De meldplicht ging van tafel, maar de rechter sprak in zijn uiteindelijke vonnis niet over emigratie.

De Stentor onthulde vrijdag dat Volkert van der Graaf nog 'gewoon' in Apeldoorn woont. Hij lijkt geen concrete plannen voor emigratie te hebben. Dat zou Van der Graag tegen een buurman hebben gezegd. Ook het Openbaar Ministerie dat regelmatig contact met Van der Graaf heeft, zegt dat het geen signaal heeft dat Van der Graaf wil emigreren. Dit schrijft het AD zaterdag.

Reacties vanuit de politiek

VVD'er Jeroen van Wijngaarden reageert in de krant: 'Deze moordenaar lijkt elke keer weer op slinkse wijze alles en iedereen te bespelen. Ik wil van de minister weten of van der Graaf nu voldoet aan de regels die hem zijn opgelegd en zo niet, hoe de minister gaat optreden.' Wilders die een debat wil over deze kwestie: 'Dit is een grof schandaal. Volkert van der Graaf had levenslang moeten krijgen. Nu loopt deze nationale vijand fluitend door Nederland. Ook en vooral omdat ministers Grapperhaus en Dekker zich telkens succesvol in de maling laten nemen.' Het gedrag van Volkert van der Graaf verbaast Joost Eerdmans van Leefbaar Nederland. Tegenover het AD zegt hij: 'Het is de grootste bedrieger van ons land. Opnieuw kan hij iedereen om de tuin leiden. Dat getuigt van geen grammetje respect in de richting van de nabestaanden.'