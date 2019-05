Meer bouwplannen gemeenten

Gemeenten en provincies hebben hun ambities voor de woningbouw opgeschroefd naar jaarlijks 76.000 woningen. Dat is hoger dan de doelstelling van 75.000 woningen in de Nationale Woonagenda. Als de plannen worden uitgevoerd, valt het woningtekort - nu nog 3,8 procent - in 2030 lager uit dan in eerdere prognoses: 2,4 procent, in plaats van 2,6 procent. Daarmee komt vanaf 2021 een afname van de spanning op de woningmarkt in zicht. Zaak is nu dat de plannen daadwerkelijk leiden tot veel nieuwe woningen.