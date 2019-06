Presentatrice Martine Bijl (71) overleden

Martine overleed aan de complicaties van de hersenbloeding in het bijzijn van haar familieleden in haar atelier in Maarssen. In 2015 werd de populaire presentatrice van het programma Heel Holland Bakt getroffen door een hersenbloeding. Ze had toen al drie seizoenen van het bakprogramma gepresenteerd. In 2015 werd dit programma overgenomen door André van Duin.

Multitalent

Martine Bijl was een multitalent. Ze acteerde, zong, schreef boeken en vertaalde musicals en televisiecomedy's. Verder stond ze regelmatig in het theater met haar eigen personalityshows en was ze te zien als panellid bij Wie van de Drie. Ook speelde ze in meer dan 100 afleveringen van Het Zonnetje in Huis, een comedyserie die zezelf vertaald had. Daarnaast was ze te zien in reclames voor het groentemerk Hak.

Publiciteit

Na haar hersenbloeding trok Bijl zich terug uit de publiciteit. Vorig jaar november kwam haar boek Rinkeldekink uit, over haar langdurige verblijf in een revalidatiekliniek en over de depressie die daarop volgde.

Bijl was getrouwd met tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn.