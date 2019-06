OM eist celstraf voor oplichting

De verdachte spiegelde zijn slachtoffers voor dat zij risicovrij konden investeren in de handel in exclusieve en dure auto’s – zoals Porsches - en Apple-producten. De verdachte vertelde dat er hoge rendementen konden worden gemaakt in korte tijd. Uit het dossier blijkt dat investeerders enkele honderdduizenden euro’s hebben toevertrouwd aan de verdachte. De slachtoffers komen meest uit Noord-Nederland. De verdachte benaderde personen uit zijn directe omgeving en via internetadvertenties met zogenaamde ‘investeringsmogelijkheden’.

Risico's

De verdachte maakte zijn investeringsverhaal geloofwaardig door inleggers foto’s te tonen van dure auto’s waarin zou worden geïnvesteerd. ,,Met zijn praatjes en foto’s van auto’s die bij menigeen zeer tot de verbeelding spreken, wist hij steeds behoorlijke bedragen los te peuteren. Daarbij gaf hij aan dat alles al rond was en er werd gesuggereerd dat er geen risico’s waren”, aldus de officier van justitie. Ook bekrachtigde hij zijn investeringsverhaal met valse documenten. Daardoor controleerden de investeerders zijn beweringen nagenoeg niet.

,,Wanneer er vervolgens niet werd geleverd, wurmde de verdachte zich in allerlei bochten om de investeerders lange tijd tevreden te houden. Daarbij loog hij over de stand van zaken, bijvoorbeeld door te stellen dat een dure wagen al wel bij de importeur stond, maar nog niet kon worden geleverd vanwege een ‘spoedklus’”, aldus de officier van justitie.

Toezeggingen

De officier verdenkt verdachte ervan dat hij via Whatsapp-jes – waarvan pagina’s vol staan in het recherchedossier - investeerders langdurig aan het lijntje hield door telkens toezeggingen te doen dat auto’s zouden worden geleverd of het ingelegde geld zou worden teruggestort. Die toezeggingen kwam de verdachte telkens niet na.

Uit het onderzoek blijkt dat het geïnvesteerde geld door de verdachte is aangewend voor het aflossen van zijn schulden, de aankoop van kleding en sieraden en de huur van een auto voor eigen gebruik. ,,Dit is geen voorbeeld van mislukte beleggingen of slechte bedrijfsvoering, maar oplichting in zijn meest pure vorm’’, zegt de officier van justitie. Het gaat in sommige gevallen om bedragen die oplopen tot 300.000 euro.

Misbruik van vertrouwen

,,Alle informatie die aan de investeerders is gegeven is van het begin tot het einde bij elkaar gelogen. Verdachte is bewust en langdurig bezig geweest met liegen en bedriegen en moet zich hebben gerealiseerd wat de gevolgen voor de slachtoffers zouden zijn. Verdachte heeft enkel gedacht en gehandeld vanuit eigen gewin en heeft daarbij op grove wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van anderen.’’