Tientallen kilo’s cocaïne en heroïne in generatoren ontdekt

De politie heeft maandag 3 en dinsdag 4 juni bij twee logistieke bedrijven in Veenendaal en Tiel tientallen kilo’s cocaïne en heroïne in beslag genomen. De verdovende middelen zaten verstopt in generatoren. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.