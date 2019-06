Jonge vrouw (18) zwaar mishandeld in Amersfoort

Op woensdagmorgen 12 juni werd omstreeks 09:45 uur een jonge vrouw met een mes in haar been gestoken nadat de daders haar trachtten te beroven van haar sieraden.

Rond 09:45 uur ontving de politie een melding dat een 18-jarige vrouw uit Amersfoort werd overvallen op de Lindeboomseweg door twee mannen op een scooter. Toen de vrouw weigerde haar bezittingen af te geven werd ze in haar been gestoken. De mannen vluchtten vervolgens de wijk Vathorst in, in de richting van de Olympus. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Uw tip!

Heeft u iets gezien van dit incident en heeft u dat nog niet gemeld? Of heeft u de mannen zien vluchten op een donkere scooter? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-6070.