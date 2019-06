FNV: Vakbonden sturen ultimatum naar ziekenhuiswerkgevers voor goede cao

Met afspraken die waardering uitspreken; onder andere een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. Indien de NVZ niet voor woensdag 19 juni om 12.00 uur ingaat op de eisen in het ultimatum, dan volgen eind deze maand nog acties.

Eindbod bedreiging voor sector

Het stagneren van de cao-onderhandeling voor de arbeidsvoorwaarden is volgens FNV een directe bedreiging voor de sector. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Onze eisen zijn niet alleen redelijk, maar ook noodzakelijk zodat ziekenhuizen aantrekkelijke werkgevers blijven. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is merkbaar in bijna alle ziekenhuizen. Wij horen van onze leden dat de roosters vaak maar moeilijk gevuld worden. Voor voldoende instroom van werknemers in de sector en behoud van personeel, is het belangrijk goede arbeidsvoorwaarden af te spreken.’

Actiebereidheid groeit in de ziekenhuizen

Wanneer de NVZ niet ingaat op het ultimatum, zal FNV starten met acties in diverse ziekenhuizen. In de verschillende ziekenhuizen zijn ziekenhuismedewerkers in actiecomités druk bezig met de voorbereidingen. Dat zijn voornamelijk patiëntvriendelijke acties en variëren van ludieke kleine acties, maar ook het voeren van stiptheidsacties waarbij de roosters en pauzetijden strikt worden gevolgd.

Merlijn: ‘De actiebereidheid onder ziekenhuiswerknemers is groot. Sinds het slechte eindbod van de NVZ groeien de actiecomités én ontstaan er nieuwe comités met ziekenhuismedewerkers. Zij willen opkomen voor hun toekomst in het ziekenhuis en de toekomst van hun collega’s’.

Zondagsdiensten in 3 ziekenhuizen

Waar patiënten wel iets van kunnen gaan merken, zijn de zondagsdiensten die vanaf eind juni in drie ziekenhuizen zullen plaatsvinden wanneer de NVZ de eisen van de vakbonden niet inwilligt voor woensdag 12.00 uur. Dan zullen de vakbondsleden van diverse afdelingen in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven starten met het draaien van zondagsdiensten. Dit betekent het sluiten van ziekenhuisafdelingen zoals operatiekamers, röntgenafdelingen en kort-verblijfafdelingen voor niet-spoedeisende zaken.

Herman Lange, actief lid van FNV en werkzaam bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: ‘Wij gaan voorbereidingen treffen om zondagsdiensten te gaan draaien op diverse afdelingen. In mijn ziekenhuis, maar ook die van mijn collega’s in Alkmaar en Eindhoven. Alleen spoedeisende zaken pakken we dan op. Voor de rest zullen collega’s hun diensten ergens anders aanbieden en ondersteunen op de patiëntenzorg. Meer handen aan het bed.’

Tijdens zowel de zondagsdiensten als de stiptheidsacties, staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.