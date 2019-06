Onderzoek naar internetoplichting levert vier verdachten op

Financiële rechercheurs van district De Markiezaten en agenten van de politieteams Bergen op Zoom en Roosendaal hebben de afgelopen tijd samen zaken opgepakt waarbij sprake was van oplichting via Marktplaats. Drie onderzoeken hebben inmiddels geleid naar vier verdachten.

Twee verdachten zijn donderdag 13 juni op hun woonadres aangehouden en overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Eén verdachte is op 1 april jl. aangehouden en verhoord. De vierde verdachte is uitgenodigd om een verklaring af te komen leggen. Deze man heeft zich nog niet gemeld en staat inmiddels gesignaleerd in het politiesysteem.

In deze onderzoeken was er sprake van meerdere benadeelden die aangiften hadden gedaan tegen de verdachten. In totaal ging het om 42 mensen die slachtoffer zijn geworden van deze vorm van oplichting. In de onderzoeken zijn we ook tegen gekomen dat er meerdere keren voor eenzelfde bedrag wordt opgelicht. Soms hebben we bij één verdachte een aantal oplichtingszaken wel een aangifte maar zien we diezelfde bedragen met eenzelfde omschrijving ook terug bij andere, voor de politie onbekend gebleven, slachtoffers die geen aangifte hebben gedaan.

LMIO

De aangiftes van oplichting via Marktplaats zijn gedaan bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO). LMIO verzorgt de landelijke intake, analyse en coördinatie van aan- en verkoopfraude via online advertentiesites (zoals Marktplaats.nl, Speurders.nl), malafide webwinkels en social media (zoals Facebook, Instagram). De verdachten lichtten mensen op door spullen te koop aan te bieden, maar die spullen na betaling nooit te leveren. De slachtoffers zijn afkomstig uit het hele land. De verdachten zijn allemaal woonachtig in het politiedistrict De Markiezaten.