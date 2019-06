Man uit Zutphen schuldig aan onder meer mensenhandel, verkrachting en diefstal

De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man uit Zutphen tot onder andere een gevangenisstraf van ruim 5 jaar (65 maanden) en tbs met dwangverpleging. De man is schuldig bevonden aan onder meer mensenhandel, verkrachting, mishandeling en diefstal. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan 4 vrouwen.

Mensenhandel

In 2016 en 2018 zijn 4 vrouwen, waarvan er 1 minderjarig, door de man gedwongen om in de prostitutie te gaan werken in Zutphen, Lochem, Goor en Leesten. De man dwong de vrouwen om een gedeelte van het verdiende geld aan hem af te staan.

De man maakte misbruik de kwetsbare positie van 3 van de 4 vrouwen. Hij bedreigde de vrouwen en dreigde openbaar te maken welk werk ze verrichten. De man had controle over de werkzaamheden van de vrouwen. Hij bepaalde hoeveel ze moesten werken en wat ze precies moesten doen.

De man hield daarnaast 2 van de vrouwen, in strijd met de waarheid, voor dat ze boetes aan de sekssite moesten betalen als ze klanten weigerden of niet deden wat de klanten wilden. Mede hierdoor voelden de vrouwen zich genoodzaakt om in de prostitutie te blijven werken en hebben ze met tientallen mannen seks gehad.

De man heeft door zijn handelswijze ernstige schade toegebracht aan de lichamelijke en geestelijke integriteit van de vrouwen. Hij heeft geen enkel ontzag getoond voor hun zelfbeschikkingsrecht en heeft ernstige inbreuk gemaakt op hun persoonlijke vrijheid. Telkens stond het persoonlijke gewin van de man, bestaande uit zowel een financieel gewin als seksueel genot, voorop.

Verkrachting, poging tot verkrachting en mishandeling

Op 20 mei 2018 verkrachtte de man een 15-jarig meisje die terugkwam van een avondje uitgaan. Hij mishandelde haar en probeerde haar nog een keer te verkrachten. De man heeft ook hierbij alleen oog gehad voor zijn eigen seksuele behoeftebevrediging en niet stilgestaan bij de gevolgen voor dit jonge meisje.

Diefstal, computervredebreuk en een poging een minderjarige te bewegen tot het plegen of dulden van ontucht

Ten slotte maakte de man zich in 2017 schuldig aan diefstal van een telefoon van een ander minderjarig meisje. Hij heeft vervolgens gebruik gemaakt van haar telefoon en zich tegenover anderen voorgedaan als dat meisje. Het meisje zou haar telefoon terugkrijgen als ze seks met hem zou hebben. Ook in deze zaak stond opnieuw het persoonlijk gewin van de man, bestaande uit seksueel genot, voorop. Het is overduidelijk dat de rechtbank deze feiten de man zeer kwalijk neemt.

Tbs met dwangverpleging

Vanwege de ernst van de feiten veroordeelt de rechtbank de man tot een gevangenisstraf van 65 maanden. De veroordeelde is in het Pieter Baan Centrum onderzocht en verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank legt daarom ook tbs met dwangverpleging op en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Deze maatregel houdt in dat de man na beëindiging van de gevangenisstraf en tbs onder toezicht kan worden gesteld.

Schadevergoeding en ontneming

De man moet aan 4 vrouwen een schadevergoeding betalen. Aan 3 van de slachtoffers van mensenhandel moet de man een bedrag van ongeveer9.000 euro betalen en aan het slachtoffer van de verkrachting, poging tot verkrachting en mishandeling een bedrag van ongeveer 5.000 euro. Ten slotte moet de man een bedrag van ruim 3.000 euro aan de Staat betalen. Dit is het bedrag dat hij aan de vrouwen heeft verdiend.