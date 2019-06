Politie toont foto's overleden vrouw Westdorpe

De politie heeft dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht een foto's getoond van de overleden vrouw die afgelopen zaterdag door een voorbijganger in het Zeeuwse Westdorpe werd aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdag.

Lichaam

Het lichaam van de vrouw werd in een weiland aan de Sint Anthoniekade in Westdorpe aangetroffen. 'In de zoektocht naar haar identiteit wordt vanavond een foto getoond in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht', aldus de politie.

Misdrijf

Een voorbijganger vond het lichaam van de vrouw zaterdag 22 juni rond het middaguur in een weiland aan de Sint Anthoniekade en waarschuwde de politie. De plaats waar het slachtoffer is aangetroffen, ligt enkele meters van de grens met België. Gezien de verwondingen aan het lichaam van de vrouw gaat de politie uit van een misdrijf. Tot op heden is er nog niets over haar identiteit bekend.

Signalement

Het signalement van de vrouw is blank, tussen de 50 en 65 jaar oud, kort rossig haar en een normaal postuur, 1.65 tot 1.70 meter lang, geen sieraden of tatoeages. De vrouw droeg geen kleding.

Link foto's

De foto's die de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht heeft vrijgegeven kunnen als schokkend worden ervaren en zijn via deze link te zien.