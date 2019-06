OM eist negen jaar gevangenisstraf voor doodslag op studente in Emmen

Een gevangenisstraf van negen jaar met aftrek van de tijd in voorlopige hechtenis is vandaag geëist in de rechtbank Assen tegen een 20-jarige man die verdacht wordt van doodslag van een 20-jarige Duitse studente in Emmen op 3 september 2018.

Verdachte en slachtoffer waren huisgenoten in een woning aan de Hoofdstraat en studeerden beiden aan de Stenden Hogeschool in Emmen.

De verdachte belde op 3 september 2018 omstreeks 05:12 uur de politiemeldkamer met de mededeling dat hij zijn huisgenoot om het leven had gebracht. De verdachte deed de melding aan de centralist ,,kalm, uiterst beheerst en beleefd”, aldus de officier tijdens de zitting vandaag. ,,I have just killed my friend and I need you to arrest me right now’’, staat op de opname van dat telefoongesprek.

Reanimatie

In de hal van de woning troffen de politiemedewerkers de verdachte aan. In een kamer, die de verdachte aanwees, werd het slachtoffer gevonden. Reanimatie werd gestart door politiemedewerkers, en later overgenomen door ambulancepersoneel, maar tevergeefs.

Op basis van de verklaring van verdachte en het onderzoek concludeert de officier van justitie dat verdachte en slachtoffer ruzie hebben gekregen, waarbij de verdachte een mes op de keel zette van het slachtoffer. Het mes drong door tot de halsslagader. Het slachtoffer liep verwondingen op bij het afweren. Ook probeerde zij weg te komen van verdachte, die haar achterna ging. De verdachte heeft haar uiteindelijk met haar hoofd in een kussen gedrukt tot zij niet meer bewoog en uiteindelijk overleed.

Zoekslagen op internet met gsm verdachte

De steekwond en de hoofdwond van het slachtoffer zijn op zichzelf niet dodelijk geweest, blijkt uit sectie. Mogelijke doodsoorzaken zijn verstikking door smoren en/of samendrukkend geweld op de hals, een fatale hartritmestoornis door steken in of drukken op de hals, een erfelijke hartritmestoornis of een combinatie van deze factoren. Uit een second opinion van een andere patholoog komt de conclusie dat het slachtoffer is overleden door verstikking. Het slachtoffer was gezond, gebruikte geen medicatie en er waren geen aanwijzingen voor een erfelijk hartritmestoornis.

Uit onderzoek aan zijn mobiele telefoon blijkt dat de verdachte in de nacht van 2 op 3 september, voor de dood van het slachtoffer, op internet zoekslagen heeft gemaakt. Vanaf half twee zoekt hij met termen als ‘how long does a stab tot he chest take’, ‘where is your heart’, ‘stab in the lung’ en ‘suicide’. Om 03:22 uur vergrendelt zijn telefoon. Anderhalf uur later wordt de telefoon ontgrendeld en wordt gezocht op ‘prison in Netherlands’, ‘murder charges Netherlands’ en ‘murder (dutch law)’. Om 05:12 uur belt de verdachte naar 112.

Doodslag

Volgens de officier is er geen sprake van moord. Wel meent zij dat doodslag wettig en overtuigend is bewezen. De verdachte heeft geen antecedenten. De officier acht de verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar. Uit onderzoek blijkt dat bij de verdachte sprake is van een aanpassingsstoornis door onder meer zijn tegenvallende studieresultaten en het overlijden van een familielid.

Het slachtoffer was ,,een 20-jarige Duitse studente die het naar haar zin had in Emmen en het tweede jaar van haar studie inging”, aldus de officier in haar requisitoir. ,,Ze zag er naar uit om het schooljaar weer te beginnen en haar vriendinnen te ontmoeten. Ze woonde sinds kort in de studentenwoning aan de Hoofdstraat, met de verdachte als enige huisgenoot, die zij al kende vanuit de studie.”

Gewacht met bellen naar 112

Verdachte verklaart dat hij zelfmoord wilde plegen en dat het slachtoffer hem wilde tegenhouden. Zij zou zijn mes hebben willen afpakken, tegen hem hebben geschreeuwd, waarna er een worsteling zou zijn ontstaan, die uit de hand is gelopen. Hij zou niet de intentie hebben gehad het slachtoffer iets aan te doen.

Volgens het OM heeft de verdachte niet volledig openheid van zaken gegeven wat er die nacht is gebeurd. Volgens de officier heeft hij ,,twintig minuten tot een half uur gewacht met bellen naar 112’’ na de gewelddadige confrontatie.

De moeder van het slachtoffer heeft een vordering ingediend tot vergoeding van de uitvaartkosten.