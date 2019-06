Vooral toename file buiten de spits

De filezwaarte is in de afgelopen zes maanden met 5 procent gegroeid in vergelijking met het eerste half jaar in 2018. Vooral overdag, dus buiten de spits, ondervond het verkeer veel meer oponthoud dan vorig jaar en nam de filezwaarte toe met 18 procent. 'Tijdens de ochtend- en avondspits bleef de groei beperkt tot respectievelijk 5 en 3 procent.', zo meldt de ANWB zaterdag.

In steeds meer regio's drukker

De filecijfers over alle A- en N-wegen laten zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad. 'De file Top 10 toont dan ook veel knelpunten in de regio’s', aldus de ANWB.

Sneeuwval

De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer. Op woensdag 29 mei zorgde de uittocht van het lange Hemelvaartsweekeinde ook voor extreme drukte op de wegen die tot laat in de avond aanhield.