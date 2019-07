Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Loes van Triest

Tijdens de zoektocht naar de sinds zaterdagochtend vermiste 18-jarige Loes van Triest uit Epe, is men op het stoffelijk overschot van een persoon gestuit.

Volgens de politie lag het lichaam in het water langs de Vloeddijk bij Oene. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer. Men wil geen bevestiging geven of het om de vermist Loes gaat.

Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Alle scenario's worden door de politie open gehouden.