Ruim half miljoen euro aan eurobiljetten verstopt in bestelbus

Vorige week woensdag heeft de politie in Roermond een 30-jarige man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. 'In zijn auto vond de politie een geldbedrag van meer dan een half miljoen euro', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Laadruimte

Omstreeks 19.00 uur gaven medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in Roermond een bestelbus een stopteken om de bus te controleren. Tijdens de controle werd ook de laadruimte van de bus bekeken en daar viel de collega’s enkele afwijkingen op waardoor ze het vermoedden kregen dat er mogelijk een verborgen ruimte was ingebouwd. Na enig speurwerk konden zij zich toegang verschaffen tot een verborgen ruimte. In deze ruimte lagen pakken verpakt geld.

Verklaring

De chauffeur van de auto kon geen aannemelijke verklaring geven over de herkomst van het geld. Omdat de agenten vermoedden dat het geld verkregen was uit criminele activiteiten werd de man uit Heerlen aangehouden voor witwassen. Het geld en de bus werden in beslag genomen. Na het tellen bleek het exacte bedrag 520.700 euro te zijn. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van het geld. De man is weer op vrije voeten maar blijft verdachte.